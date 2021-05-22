منوعات

يارا فخورة بانتصار غزة.. وتُهنئ الفلسطينيين

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت الفنانة اللبنانية يارا عن سعادتها بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة على الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدمت الفنانة اللبنانية من خلال تغريدة نشرتها على تويتر بتهانيها للشعبي الفلسطيني، وقالت: “الحمد لله يا رب غزة تنتصر، يا رب تحميهم وتعطينا السلام في كل مكان”.

ودعت يارا بالرحمة للشهداء الذين سقطوا نتيجة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وكان قرار وقف إطلاق النار قد بدأ تطبيقه يوم الجمعة الماضي، بعد 11 يوما من بدء القصف على غزة.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الفنانين العرب أبدوا سعادتهم بانتهاء العدوان على غزة، ونشروا منشورات أكدوا من خلالها وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك