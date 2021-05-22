يارا فخورة بانتصار غزة.. وتُهنئ الفلسطينيين

عبّرت الفنانة اللبنانية يارا عن سعادتها بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة على الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدمت الفنانة اللبنانية من خلال تغريدة نشرتها على تويتر بتهانيها للشعبي الفلسطيني، وقالت: “الحمد لله يا رب غزة تنتصر، يا رب تحميهم وتعطينا السلام في كل مكان”.

ودعت يارا بالرحمة للشهداء الذين سقطوا نتيجة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وكان قرار وقف إطلاق النار قد بدأ تطبيقه يوم الجمعة الماضي، بعد 11 يوما من بدء القصف على غزة.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الفنانين العرب أبدوا سعادتهم بانتهاء العدوان على غزة، ونشروا منشورات أكدوا من خلالها وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتلين.

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