كورونا ينشر “التعاسة” بين طلبة المدارس

أكدت دراسة قام بها باحثون تابعون لمعهد أبحاث العلاج والصحة، بتكليف من شركة دي إيه كيه الألمانية، أنّ أكثر من 50 % من طلاب المدارس أصبحوا تعساء بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال الباحثون إنّ الدراسة شملت 14 ألف تلميذ من 13 ولاية ألمانية، تراوحت أعمارهم ما بين 9 و14 عاماً.
وأظهرت الدراسة انخفاض الرضا بنسبة 20% لدى جميع الأطفال، مقارنة بالوضع ما قبل كورونا.
وأوضح الباحثون أنّ ثلث الأطفال لا يشعرون بالحماية من الفيروس، ويظن 56% بأنّ الإجراءات المتبعة في المدارس كافية للوقاية.
وأشار العلماء إلى زيادة المشاكل العاطفية عند الطالبات، حيث ظهر لدى 23% منهنّ أعراض الاكتئاب والحزن.
وأكدوا أنّ اللياقة البدنية انخفضت لدى الأطفال بشكلٍ واضح لأنّ معظمهم لا يمارسون نشاطاً بدنياً للمدة الموصى بها عالميا، والتي تبلغ ساعة ونصف يومياً.
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