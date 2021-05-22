الممثل الأمريكي “راي فيشر” يدعم القضية الفلسطينية

عبّر الفنان الأمريكي “راي فيشر” عن دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مشاركته لوسم “فلسطين حرة” بالتزامن مع وصول اتفاق بوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وكانت الأيام الـ11 الماضية قد شهدت تضامناً عالمياً مع الشعب الفلسطيني عامةً، وأهالي الشيخ جراح خاصةً، حيث نشر العديد من المشاهير منشورات احتوت على وسوم داعمة لفلسطين وشعبها.

وكان عدد كبير من نجوم هوليوود أبدوا دعمهم للفلسطينيين أمثال المغني روجر ووتز، دوا ليبا، سوزان ساندرا، جون كوزاك، ألبا فلوريس، باريس هيلتون، وغيرهم من النجوم.

يُذكر أنّ العدوان الإسرائيلي أودى بحياة 248 فلسطينياً منهم 66 طفلاً و39 امرأة، بالإضافة لإصابة أكثر من 1900 مواطن بجروح.

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