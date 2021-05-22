“لا تُقبّلوا الدجاج”.. تحذير غريب من السلطات الأمريكية للأهالي

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين للتوقف عن تقبيل طيورهم الداجنة، خاصةً الدجاج؛ بسبب انتشار داء السلمونيلا.

وقالت المراكز في بيانٍ نشرته عبر الإنترنت: لا تُقبّلوا أو تعانقوا الدواجن ولا تأكلوا الطعام بالقرب منها.

وأشارت لوجود زيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا بين البشر، حيث سجلت البلاد منذ فبراير الماضي 163 إصابة منها 34 إصابة دخلت المستشفى.

وقالت إنّ البط والدجاج يحمل هذه البكتريا والتي تؤدي للإسهال، الحمى، والقيء، ودعت الناس لغسل اليدين بشكل جيد بعد لمسها، وبإبعاد الأطفال عنها.

يُذكر أنّ عدوى السلمونيلا تُنقل في العادة من خلال تناول البيض ومنتجات الألبان التي تحمل المرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية