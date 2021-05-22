“ظاهرة نادرة”.. حشرات مزعجة تغزو أمريكا

في ظاهرة هي الأولى من حوالي 17 عاما، غزت حشرات زيز الحصاد 15 ولاية أمريكية.

حيث غطّت الحشرات الطائرة التي تشتهر بأعينها الحمراء وطنينها المزعج، الأشجار وجدران المنازل.

وقال المختصون في مجال الحشرات إنّ طنينها عبارة عن نداء للتزاوج، وأنّها تعيش تحت الأرض ولا تظهر إلّا مرة واحد كل 13 إلى 17 عاما، حيث تخرج بشكل جماعي وتتخلص من هياكلها.

وأشار خبير الحشرات في جامعة ميرلاند الأمريكية، مايك راوب، إلى أنّ هذه الحشرات ستتحول لطعام مُفضّل للطيور، الثعابين، القطط، والكلاب، وستختفي بحلول يوليو القادم على أن تظهر مجدداً في عام 2038.

يُذكر أنّ ظهور هذه الحشرات يدّل على سلامة نظامنا البيئي، رغم تغير المناخ والتنوع البيولوجي الذي حدث في الكرة الأرضية خلال السنوات الماضية.

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