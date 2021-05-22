هل يبعد تحديث iOS 14.5 الإعلانات عن الايفون؟

هناك تحديثات مفصلية في تاريخ نظام iOS الخاص بأجهزة الايفون والايباد ومنها تحديث iOS 14.5 الذي جاء معه بميزة عدم التتبع Anti Tracking المثيرة للجدل والتي قطعاً سوف تؤثر على اقتصاديات الإعلانات عبر الإنترنت.

ميزة عدم التتبع في تحديث iOS 14.5 سوف تمنع التطبيقات والمنصات الإعلانية من الوصول إلى ما يُعرف تقنياً بمعرف الإعلانات IDFA والذي يقوم بتمييز نشاط المستخدم على الإنترنت.

هواتف الايفون وأجهزة الايباد وأي جهاز عموماً متصل بالإنترنت تحتوي على معرف إعلانات IDFA مميز لكل جهاز.

عند تفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن المنصات الإعلانية مثل فيسبوك وجوجل والتطبيقات المعتمدة عليهم من الوصول إلى معرف الإعلانات الخاص بكل جهاز وبالتالي سوف تكون الإعلانات أقل صلةٍ للمستخدم وأقل استهدافاً له.

كيف ستؤثر خاصية عدم التتبع على الإعلانات على الايفون والايباد؟

هناك تقارير صحفية تتحدث الآن عن اتجاه المعلنيين للإنفاق أقل على الإعلانات الموجهة لمستخدمي الايفون والايباد والاتجاه أكثر نحو الإعلانات على منصة الأندرويد بعد أسابيع من إطلاق تحديث iOS 14.5.

وفقاً لآخر الإحصاءات، فإن نحو ثلث المستخدمين قاموا بتفعيل خاصية عدم التتبع بعد التحديث إلى iOS 14.5 وهو ما سبب انخفاضاً في المؤشرات الإعلانية على الايفون والايباد رافقها ارتفاعاً في الانفاق على إعلانات منصة الأندرويد.

هذا لا يعني أن الإعلانات سوف تختفي من الايفون والايباد فسوف تظل تظهر إذ أنها تمثل قوة دفع هائلة للاقتصاد العالمي، رغم ذلك سوف يصبح الإنفاق عليها أقل لأن الإعلانات في مجملها باتت أقل استهدافاً للمستخدم.

بعض التحليلات تشير إلى أن هذا الانخفاض مؤقت وسوف يعاود التعافي بعد فترة، وسوف يستمر المعلنون بالإنفاق من أجل ظهور الإعلانات بصورة مكثفة أكثر على نطاق واسع أو البحث عن سبل بديلة لتعقب نشاط المستخدم.

جدير بالذكر أن فيسبوك – وهو من أكبر المنصات الإعلانية على الإنترنت – كان قد عارض بشدة إطلاق ميزة عدم التتبع وشن هجوماً إعلامياً على ابل بحجة تأثير ذلك على أصحاب الأعمال لكن ذلك لم يثن ابل عن المضي قدماً في تطوير وإطلاق ميزة عدم التتبع.

لاحقاً صرح مدراء فيسبوك أن تأثير تحديث iOS 14.5 وخاصية عدم التتبع يمكن السيطرة عليه واحتواؤه بخلاف تصريحات سابقة كان تهول من تأثير سلبي كبير على المعلنيين ومزودو الخدمات الإعلانية.

هل قمت بتفعيل خاصية عدم التتبع على جهازك؟ أخبرنا عبر التعليقات