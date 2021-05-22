Unihertz تُطلق هاتفاً مصفحاً يشبه جهاز BlackBerry

كشفت شركة Unihertz الأمريكية عن هاتفٍ مُصفح جديد، شبيه بهاتف BlackBreey الشهير، أطلقت عليه Titan Pochet.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Media Tek P70 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة LCD مقاس 3.1 بوصة محمية بطبقة من الزجاج مقاومة للخدوش والصدمات، وبدقة عرض 716*720 بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل، ومصباح LED، وبطارية بقوة 4000 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لعدة أيام.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

وسيضم الهاتف منفذ 3.5 للسماعات، شرائح NFC للدفع الإلكتروني، وسيعمل بشكل متوافق مع شبكات 4G.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُطلق الهاتف الجديد بعدة نماذج، وبسعر 159 دولارا أمريكيا.

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