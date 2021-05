“وايز” تُطلق سماعة ذكية بقدرات غير مسبوقة

أزاحت شركة “وايز” الأمريكية الستار عن سماعة جديدة ببطارية قوية ومواصفات مميزة، أطلقت عليها Buds Pro.

وزودت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة بـ3 ميكروفونات، التي تساعد على إلغاء الضوضاء في الخلفية.

وتتميز السماعة باحتوائها على وضع الشفافية الذي يعمل على تضخيم الضوضاء، مما يساعد المستخدم على إجراء المكالمات في الشارع دون الحاجة لخلع السماعة من الأذن.

وستدعم السماعة الجديدة وظيفة التحكم الصوتي عن طريق المساعد الصوتي أليكسا، وستتيح للمستخدم المجال للتحكم في تشغيل الموسيقى من خلال سطحها الحساس، بالإضافة إلى إيقاف الموسيقى بشكل تلقائي بمجرد نزع السماعة من الرأس.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 4.5 ساعة في الشحنة الواحدة في حال تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء، و6 ساعات في حال إيقافها، وعلبة شحن تسمح بإعادة شحن السماعة 3 مرات عن طريق منفذ USB-C، مع إمكانية شحنها لاسلكياً.

الجدير بالذكر أنّ “وايز” ستطرح سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

