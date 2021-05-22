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Belkin تُطلق جهازاً بميزات تحاكي تقنية Chromecast Audio

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Belkin الأمريكية عن جهاز جديد يحتوي ميزات تحاكي تقنية Chromecast Audio، أطلقت عليه SoundForm Connect Audio.

وسيحتوي الجهاز على وحدة دونجل مميزة، تُحوّل المكبر الصوتي لإعدادات متوافقة مع Air Play2.

وسيدعم الإصدارات القديمة من المكبرات الصوتية بشكلٍ خاص، حيث تدعم اتصال Air Play بهذه المكبرات.

وسيضم منفذ USB-C للطاقة يتيح إرفاق سماعات 3.5 ملم، أو كابل عبر نظام المكبرات الصوتية.

وأشارت الشركة الأمريكية لأنّ الجهاز الجديد سيُوفر ميزات عديدة للمستخدمين، وسيمنحهم تجربة مميزة.

يُذكر أنّ بلكين ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية خلال يونيو القادم، بسعر يصل إلى 99 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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