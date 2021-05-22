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القبض على فرنسي اتصل بالشرطة 27 ألف مرة في شهرين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل أربعيني يعيش في فندق يقع في ضواحي مدينة ليون الفرنسية، بسبب مضايقته الشرطة.

وقالت الشرطة إنّها أوقفت الرجل البالغ من العمر 47 عاماً، بسبب إجرائه 27 ألف اتصال هاتفي بين 7 أبريل الماضي و18 مايو الجاري.

وأشارت إلى أنّ الرجل وجّه إهانات وكلاماً بذيئاً لرجال الشرطة، كما تحرش بالشرطيات بعبارات جنسية بذيئة.

وأوضحت أنّ الرجل الذي لم تكشف هويته من أصحاب السوابق، وأنّه سُجن بسبب قيامه سابقاً بأفعال مشابهة.

يُشار إلى أنّ المتهم أقرّ بجميع التهم الموجهة إليه دون أن يُوضح الأسباب التي دفعته لارتكاب هذا العمل، وسيُقدّم للمحكمة يوم الجمعة القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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