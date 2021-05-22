القبض على فرنسي اتصل بالشرطة 27 ألف مرة في شهرين

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل أربعيني يعيش في فندق يقع في ضواحي مدينة ليون الفرنسية، بسبب مضايقته الشرطة.

وقالت الشرطة إنّها أوقفت الرجل البالغ من العمر 47 عاماً، بسبب إجرائه 27 ألف اتصال هاتفي بين 7 أبريل الماضي و18 مايو الجاري.

وأشارت إلى أنّ الرجل وجّه إهانات وكلاماً بذيئاً لرجال الشرطة، كما تحرش بالشرطيات بعبارات جنسية بذيئة.

وأوضحت أنّ الرجل الذي لم تكشف هويته من أصحاب السوابق، وأنّه سُجن بسبب قيامه سابقاً بأفعال مشابهة.

يُشار إلى أنّ المتهم أقرّ بجميع التهم الموجهة إليه دون أن يُوضح الأسباب التي دفعته لارتكاب هذا العمل، وسيُقدّم للمحكمة يوم الجمعة القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية