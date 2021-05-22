“يسرا” تتعرض لهجوم شديد لرقصها يوم دفن سمير غانم

تعرّضت الفنانة المصرية يسرا لانتقادات شديدة؛ بعدما حضرت حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال في يوم دفن الفنان سمير غانم.

وكانت الفنانة القديرة قد حضرت جنازة الراحل سمير غانم في الصباح، حيث ظهرت مرتديةً ثوباً أسود وعلى وجهها علامات الحزن، قبل أن ترتدي في المساء فستاناً أحمر أثناء حضورها لحفل الزفاف برفقة عمرو دياب، وعدد من النجوم الآخرين.

تصرف يسرا المتناقض عرّضها لهجوم عنيف أجبرها على إيقاف التعليقات على صورة من مسلسل “شربات لوز”، تجمعها بالفنان الراحل كانت قد نشرتها على حسابها في إنستغرام عقب وفاته.

يُذكر أنّ المعلقين قالوا إنّ يسرا لم تحترم حالة الحزن العامة التي يعيشها الشعب المصري، بعد وفاة سمير غانم.

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