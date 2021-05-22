3.5 مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة بسعر التكلفة

قالت شركات جونسون آند جونسون فايزر، وموديرنا، إنّها ستعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة بأسعارٍ منخفضة.

وتعهدت هذه الشركات خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية التي عُقدت في روما، بتسليم الدول الفقيرة 3.5 مليار جرعة من لقاحات كورونا، منها 1.3 مليار جرعة في العام 2021، والباقي قبل نهاية العام 2022.

وأوضحت بأنّها ستُقدم هذه اللقاحات بسعر التكلفة أو بأسعار مُخفضة للبلدان المتوسطة الدخل، والبلدان الفقيرة.

يُذكر أنّ شركتي فايزر وموديرنا تنتجان لقاحاً مُكوناً من جرعتين، في حين تنتج شركة جونسون آند جونسون لقاحاً مكوناً من جرعة واحدة.

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