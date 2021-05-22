بسبب عشقه للأسماك.. بريطاني يُحوّل منزله لحوض مائي عملاق

قام البريطاني “جاك هيثكوت” بتحويل منزله لحوض مائي عملاق بسبب حبه للأسماك، ولأنّه يكره مشاهدتها عبر التلفاز.

حيث قام بتركيب شبكة مكونة من 9 أحواض داخل منزله، وحوّل القبو لخزان بعمق 7 أمتار، يضم حوالي 4800 جالون من المياه.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عاماً إنّه يستمتع كثيراً بتجوله داخل المنزل ورؤية الأسماك تسبح في الأحواض أمامه، عوضاً عن مشاهدتها خلف شاشة التلفاز، وأشار لأنّه يقضي عدّة ساعات يومياً وهو يتابع حركتها وتفاعلها.

وأكد جاك بأنّ حبّه للأسماك بدء من سن الـ10 سنوات، وبأنّه أنفق منذ ذلك الوقت حوالي 25 ألف دولار أمريكي على تحويل منزله لهذا الحوض الضخم.

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