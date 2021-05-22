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جديد شركة سناب.. تطبيق يدعم تحرير الفيديو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت تقارير واردة من شركة سناب إلى استعداد الشركة لطرح تطبيق جديد، يدعم تحرير الفيديو، ستُطلق عليه Story Studio.

وقالت الشركة إنّ التطبيق سيكون مجانياً، ويعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظامي أي أو إس، وأندرويد.

وسيتيح التطبيق الجديد المجال للمستخدمين لاستخدام مؤثرات بصرية وعدسات AR، مع القدرة على الحفاظ على المشروع.

وسيدعم هذا التطبيق إمكانية تحميل وإنشاء مقاطع الفيديو، ومشاركة المحتوى على سناب شات وباقي التطبيقات.

وكانت سناب شات قد أطلقت في وقتٍ سابقٍ أدوات هذا التطبيق للمستخدمين بشكل تجريبي، وقد حازت هذه الأدوات على إعجاب المستخدمين ورضاهم.

يُذكر أنّ سناب تسعى من خلال هذا التطبيق لمنافسة “تيك توك” والتطبيقات الأخرى، وتقديم ميزات تساعد على الحفاظ على المستخدمين وجلب مستخدمين جدد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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