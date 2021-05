الكعبة المُشرفة تشهد حدثاً فلكياً يوم الجمعة

أفاد الراصد الجوي السعودي سامي عبيد عبدالله الحربي، بأن الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ستشهد حدثا فلكيا يوم الجمعة المقبل، حيث ستتعامد أشعة الشمس عليها.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية عن الحربي قوله، إن “أشعة الشمس ستتعامد يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 مايو، على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 مساء بتوقيت مكة (وقت رفع أذان صلاة الظهر)”.

وأضاف أن “هذا التوقيت يتزامن مع وقوع الشمس فوق الكعبة مباشرة، ما يؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة المشرفة والمباني في مدينة مكة تماما”.

وأكد أن “من فوائد حدوث هذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة في العالم، التي تكون فيها الشمس فوق خط الأفق”.

وكشف الحربي طريقة تحديد اتجاه القبلة، قائلا: “يمكن وضع شاخص عند الساعة 12:18 ظهر الجمعة المقبلة، سواء كان عمودا من خشب أو غيره لمن هم خارج مكة، بحيث يكون اتجاه القبلة عكس ظله”.

ولفت الحربي إلى أن “من هم داخل مدينة مكة سيلاحظون إذا تم وضع شاخص عدم وجود ظله، عند نفس التوقيت، المشار إليه سلفا”.

وأشار إلى أن “الشمس ستتعامد على الكعبة مرتين سنويا يوم 28 مايو، ويوم 16 يوليو المقبلين”.

