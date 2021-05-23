فوائد صحية للأناناس

الأناناس ليست مجرد وجبة فواكه استوائية خفيفة ولذيذة، إذ تعد فاكهة جيدة للكبار والصغار، وذلك يعود إلى الفوائد الصحية العديدة التي تتمتع بها، ومن أهم فوائد الأناناس الصحية هذه الاتي:

المساعدة على الهضم

يحوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروف باسم بروميلين (Bromelain) التي لها دور في هضم البروتين مما يسهل عمليات الهضم وخاصة في المعدة.

ومن هنا قد يكون تناول الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيره مفيد حقًا في المساعدة على عملية الهضم، والتخفيف من الضغط على المعدة، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

بشرة متوهجة وعظام قوية

من فوائد الأناناس أنه يحتوي على كل من الفسفور والمنغنيز مما يجعل لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها.

فالمغنينز مهم في عملية التمثيل الغذائي الذي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام، وامتصاص الكالسيوم، وتشكيل النسيج الضام.

ويحتوي الأناناس أيضًا على فيتامين ج، الذي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين وبناؤه مما يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البروميلين الذي تمتاز به الأناناس وجد له خواص مضادة للالتهابات ومن بينها الجلدية، كما ووجد له دور في تليين الجلد وتخفيف التورم.

مصدر عالي بالألياف

مثل معظم الفواكه الأناناس هو مصدر عالي للألياف، إلا أنه خلافًا للباقي فهو يمتاز بكونه مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان في الماء.

ومن هنا فالأناناس يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم، ويعمل على إبطاء عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستواياتها، كما قد يكون له دور فعال في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين.

مزايا مضادة للالتهابات

الخصائص المضادة للالتهابات في الأناناس هي مستمدة بشكل أساسي من إنزيم البروميلين الموجود فيه، والتي قد تم ربطه مؤخرًا بكونه فعال في علاج التهابات المفاصل والحد من الامها.

يخفف الام العضلات

يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم الفعال جدًا في تخفيف الام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا فقد يساعدك تناول الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

القيمة الغذائية للأناناس

بعد أن قمنا بذكر أهم فوائد الأناناس لا بد الان من التعرف على القيمة الغذائية للأناناس، حيث أنها تعد مصدر غني جدًا بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وقد يكون بديل مثالي للسكاكر والشوكلاته وقطع الحلوى، فهو حلو المذاق بفضل السكريات الطبيعية التي يحويها مما سيساعدك على كبح الشعور بالحاجة إلى تناول السكر والأغذية حلوة المذاق.

كم أن كل كوب من مكعبات الأناناس يمدك بما يقارب 80 سعرة حرارية، وعدد كبير من المغذيات التي ستبعث في جسمك الطاقة والنشاط، وهو خالي من الكولسترول والدهنيات، ويحوي ما يقارب:

76% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين ج.

9% من احتياجاتنا من الثيامين اليومية.

9% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ب6.

6% من احتياجنا اليومي للمغنيسيوم.

بالإضافة إلى محتواه من الحديد، والنياسين، وحمض الفوليك، والرايبوفلافين.

كما توجد العديد من الوصفات والطرق التي يمكن تناول الأناناس فيها سواء على شكله الطازج، أو في سلطات الفواكه، أو بإضافته إلى بعض الأغذية كالزبادي أو إلى الأطباق المطبوخة، أو استخدامه في صناعة الصلصة أو الحلويات الشهية، أو شرب عصيره المنعش.

المصدر: ويب طب

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