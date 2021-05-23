نعتقد أنه آن الأوان لنتحدث معكم عن كيفية استخدام تطبيق كلوب هاوس. استطاع تطبيق كلوب هاوس أن يكتسب شعبية كبيرة في الأوساط التقنية باعتباره وسيلة تواصل اجتماعي جديدة قائمة على الدردشة الصوتية. لفترة طويلة من الوقت كان متاح لمستخدمي هواتف الآيفون فقط، تقريباً لمدة عام كامل.

ولكنه الآن وجد طريقه لنظام أندرويد وأصبح من السهل على جميع مستخدمي الأندرويد من حول العالم تثبيت التطبيق على هواتفهم والانضمام إلى غرف دردشة صوتية تضم أكثر من 10 مليون مستخدم في الوقت الحالي.

ما هو تطبيق كلوب هاوس بالضبط؟

تخيل نفسك في نادي أو حفلة جماعية. تصف الشركة نفسها بأنها نوع جديد من أنواع التواصل الاجتماعي بين البشر القائمة على الدردشة الصوتية فقط. يسمح تطبيق كلوب هاوس للمستخدمين من حول العالم بأن يروون قصصهم وابتكار أفكار جديدة للحديث عنها وتعميق الصداقات والتعرف على أشخاص جدد مثيرين للاهتمام من حول العالم.

الأمر شبيه إلى حد ما بالبودكاست. حيث يمكنك الدخول والخروج من غرف الدردشة والتحدث حول مواضيع مختلفة والاستماع إلى أفكار وأراء غيرك من الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك يمكنك إلقاء رأيك بكل حرية. ولكن على غرار البودكاست، تطبيق كلوب هاوس هو المكان الذي تجتمع فيه المحادثات الحية ولا يحتفظ بالمحادثات الصوتية ولا يقوم بتسجيلها، وهذا هو الهدف الرئيسي من وراؤه.

الفكرة من تطبيق كلوب هاوس أن هناك فرصة كبيرة لكي تدخل في محادثات جماعية مع مشاهير العالم من الممثلين والفنانين ومعدين البرامج العالمية الشهيرة في مختلف أنحاء العالم. بسهولة يمكنك الاستماع لما يقولونه أو قد تأتيك فرصة للتحدث معهم وتقول لهم عما يدور في عقلك من أفكار. ولكن بعد أن وصل التطبيق لنظام أندرويد الآن، فهذا يعني أنه لن يعد يقتصر على المشاهير فقط.

للأسف الشديد، تنزيل التطبيق على هاتفك لا يعني أنك قادر على الانضمام إلى غرف الدردشة المتواجدة بداخله. هذا التطبيق يحاول أن يختار النخبة من المستخدمين المختارين بعناية. ولهذا السبب بعد تثبيتك للتطبيق وحجز اسم مستخدم على هاتفك ستضطر على الانتظار حتى أن تتلقى دعوة من أحد أصدقائك بالانضمام إلى التطبيق. والآن سوف نوضح لكم بالتفصيل كيفية استخدام تطبيق كلوب هاوس بالصور.

كيفية استخدام تطبيق كلوب هاوس؟

للأسف حتى هذه اللحظة تطبيق كلوب هاوس قائم على الدعوات فقط، ينبغي أن يدعوك شخص ما من أصدقائك إلى التطبيق، ولكن بمجرد أن تقوم بالتسجيل في التطبيق وحجز اسم مستخدم فربما أحد أصدقائك المتواجدين على التطبيق يبدأون برؤيتك بالفعل أعلى قائمة الانتظار، وحينها من الممكن أن يرسلوا إليك دعوة للانضمام إلى مجتمع كلوب هاوس والاستفادة بجميع إمكانيات التطبيق.

اختيار الموضوعات التي تلاقي اهتمامك

بمجرد أن تنتهي من التسجيل وتتلقي دعوة انضمامك إلى التطبيق ستجد واجهة تحتوي على قائمة فئات الموضوعات التي يسمح لك التطبيق بالاختيار من بينها حسب رغبتك وحسب اختيارك. توجد فئات التكنولوجيا والعلوم والصحة واللغات والتسكع مع الأصدقاء والترفيه وغير ذلك بكثير. بعد اختيارك لجميع الفئات انقر على Find People.

في هذه الحالة سوف يطلب منك تطبيق كلوب هاوس الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة به وسترى أصدقائك المتواجدين على التطبيق بالفعل ويمكنك متابعتهم.

التمرير في الصفحة الرئيسية

في الصفحة الرئيسية ستجد العديد من الغرف بناءً على اختياراتك للفئات التي قمت بتحديدها مُسبقاً والأشخاص التي قررت متابعتهم على التطبيق.

استكشف المزيد من المستخدمين والغرف الأخرى

إذا لم تكن مهتماً بما هو معروض لك في الصفحة الرئيسية، فيمكنك النقر فوق زر البحث من أعلى اليمين وسوف تحصل على اقتراحات مختلفة لأشخاص جدد يمكنك متابعتهم.

الانضمام إلى النوادي

النوادي على تطبيق كلوب هاوس هي عبارة عن مجموعة من المستخدمين المهتمين بنفس الموضوعات المحددة، ويمكنك اختيار البحث عن النوادي من خلال النقر فوق مؤشر Clubs وكتابة أي موضوع أنت مهتم به وستجد اقتراحات لمجموعات وغرف كثيرة مهتمة بنفس هذه الموضوعات ويمكنك الانضمام إليها.

الانضمام للغرف

بمجرد أن ترى غرفة دردشة صوتية وتريد الانضمام إليها، كل ما عليك فعله هو أن تنقر عليها، وسوف يتم كتم صوتك تلقائياً كمستمع. أيضاً لاحظ أنك سترى مكبرات الصوت والمشرفين على هذه الغرفة في مقدمة الغرفة بالجزء العلوي. وفي الأسفل سوف ترى جميع الحاضرين في الغرفة

كيف تتحدث في الغرفة

إذا أردت أن تتحدث في هذه الغرفة يجب أن تنقر فوق أيقونة اليد في أسفل يسار النافذة لكي يتم إضافتك إلى قائمة طلبات المتحدثين. ولكن المسؤول عن الغرفة سوف يمنحك القدرة على الكلام أو من الممكن أن يتجاهلك. بمجرد أن يقوم الوسيط بإلغاء كتم الصوت سوف يتم نقل اسمك ورمزك إلى مسرح المتحدث. يمكنك حينها أن تطرح سؤالك أو التحدث في أي موضوع مرتبط بميول الغرفة.

كيف تضيف أصدقائك إلى الغرفة

إذا كنت تحب الغرفة التي تستمع إليها وتريد أن ينضم بعض أصدقائك إليها، فبسهولة يمكنك النقر على أيقونة (+) أسفل واجهة الغرفة لاختيار المتابعين وإضافتهم.

كيف تدعو أصدقائك للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس

بمجرد أن تنضم إلى بعض الغرف وتشارك فيها سوف تصلك دعوات مجانية. يمكنك إرسال هذه الدعوات إلى أصدقائك لدعوتهم إلى تطبيق كلوب هاوس. ولذلك يجب أن تنقر فوق أيقونة الظرف المفتوح أعلى الواجهة لكي تبحث عن الدعوات الجديدة باستمرار.