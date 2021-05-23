تحديث iOS 14.5.1 – هل تأثر الأداء و عمر البطارية بعد التحديث؟

أطلقت ابل تحديث iOS 14.5.1 سريعاً بعد إطلاق تحديث iOS 14.5 الفرعي الكبير نسبياً. تحديث iOS 14.5.1 بخلاف سابقه كان تحديث فرعي صغير لا يحمل مزايا جديدة بل يستهدف إصلاح مشكلات أمنية في النظام.

رغم ذلك، فقد تداول المستخدمون على مواقع الدعم الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى بخصوص أداء أجهزتهم بعد التحديث وأيضاً بخصوص أداء بطارية بعض إصدارات الايفون.

تراجع غير مفهوم للأداء!

أما عن الأداء فقد سجلت هواتف ايفون 11 و ايفون 12 تراجعاً على مستوى الأداء وفقاً لشكاوى متفرقة من المستخدمين، حيث يقوم النظام بخنق المعالج وتقليل تردده بدون أسباب واضحة مما يؤدي إلى ضهف أداء الجهاز عند تشغيل التطبيقات الثقيلة، ونتائج أضعف مما سبق على منصات اختبارات الأداء بعد التحديث إلى iOS 14.5.1.

في بعض اختبارات الأداء سجلت هواتف ايفون 11 و ايفون 12 نتائج أقل من هاتف ايفون XR لأسباب غير معلومة، علماً بأن الهواتف مثلاً لم ترتفع درجة حرارتها حتى يتم كبح المعالج بهذه الطريقة.

مشكلة الأداء يبدو أنها أصابت بعض الإصدارات الأخرى مثل ايفون 7. بعض المستخدمين أفادوا أن إعادة تشغيل الهاتف يحل المشكلة بشكل مؤقت.

تأثير تحديث iOS 14.5.1 على البطارية

العجيب أيضاً أن تحديث iOS 14.5.1 أثر سلباً على أداء البطارية على بعض هواتف الايفون وقد تم التأكد من ذلك بإجراء اختبارات لعمر البطارية لوحظ من خلالها تراجع على معظم الإصدارات.



تقنياً لا نعرف أين يكمن الخلل وكيف يمكن لتحديث صغير فرعي يستهدف بالأساس إصلاح مشاكل أمنية أن يتسبب بكل هذا الخلل في أداء المعالج وعمر البطارية.

تحديث iOS 14.6 قادم إلينا

تعمل ابل حالياً على تطوير النسخة التجريبية من تحديث iOS 14.6 التي ستحمل في طياتها بعض المزايا الجديدة لخدمة Apple Music كالصوت المحيطي بتقنية Dolby Atmos والجودة الأصلية Lossless Audio.

أيضاً ينتظر من هذا التحديث إصلاح أي خلل ناجم عن تحديث iOS 14.5 أو iOS 14.5.1، علماً بأن التحديث الجديد سوف يتوفر بدايةً من شهر يونيو المقبل.

بعدها لاحقاً سيتم الكشف عن الإصدارات الجديدة من أنظمة ابل في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2021 مثل iOS 15 و iPadOS 15 وغيرهم.