للحماية من السلالات الجديدة.. «موديرنا» تدعو إلى التطعيم بجرعة ثالثة

قال الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا”، ستيفان بانسيل، اليوم الأحد، إن التطعيم بحقنة معززة لأكبر عدد ممكن من الناس، هو وسيلة جيدة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بانسيل قوله: “نعتقد أن لقاحنا سيكون فعالا لفترة مماثلة، باستثناء أن المتغيرات الجديدة تزيد مستوى التهديد، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نطعم جميع الأشخاص المعرضين للخطر بجرعة ثالثة بحلول نهاية الصيف، وعلى وجه الخصوص سكان دور رعاية المسنين الذين تلقوا جرعتهم الأولى في بداية العام”.

من جانبه، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية كذلك أنه من أجل حماية “الأشخاص الضعفاء غير المطعمين”، يجب أن يتلقى جميع البالغين والمراهقين حقنة معززة.

وحذر بانسل من أن ثلاثة أشهر أو حتى شهرين من التأخير في التطعيم قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات العلاج في المستشفيات والوفيات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد في فرنسا، على حد قوله.

ونوه إلى أن شركته تختبر الآن ثلاث استراتيجيات تعزيز مختلفة، الأولى ضد سلالة ووهان الأصلية، والثانية ضد سلالة جنوب أفريقيا والثالثة ضد مزيج من الاثنين، ويتم قياس فعالية هذه التعزيزات الثلاثة لاحقا على المتغيرات الأربعة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية الأكثر خطورة.

وتخطط الشركة لإطلاق دراسة على الأشخاص بالقرب من أوائل شهر يونيو وتهدف إلى الحصول على موافقة من الهيئات التنظيمية بحلول سبتمبر.

