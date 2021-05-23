قائمة بهواتف سامسونج التي ستحصل على واجهة OneUI 4.0 وأندرويد 12

في الوقت الحالي يهتم المجتمع التقني بالكامل بنظام أندرويد 12، نظرًا لأن جوجل قد كشفت عنه وعن أهم مميزاته بشكل رسمي، وهو ما يبدو نظامًا واعدًا إلى حد كبير جدًا! واشتد الأمر إثارة بعدما تم تاكيد واجهة OneUI 4.0 من طرف سامسونج، وهي الواجهة التي ستأتي بالتزامن مع أندرويد 12، وذلك لهواتف سامسونج القادمة والموجودة حاليًا.

الهواتف التي ستحصل على OneUI 4.0 وأندرويد 12

التغييرات نفسها في نظام أندرويد 12 ستكون كثيرة جدًا على مستوى التصميم أو الأداء، ومن المتوقع أن تضيف سامسونج مزيد من التغييرات ضمن واجهتها الجديدة، ولعل أكثر ما يهم مستخدمي هواتف سامسونج حاليًا هو معرفة الهواتف التي ستدعم التحديث الجديد، وما إذا كان هاتفهم ضمن هذه الهواتف أو لا.

فيما يلي ملخّص بقائمة الهواتف المتوقع دعمها للتحديث الجديد بدون مشاكل:

سلسلة جالكسي S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy S10 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy S10+ (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy S10e (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy S10 Lite

سلسلة جالكسي نوت

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Note 10 Lite

سلسلة جالكسي Z القابلة للطي

Galaxy Fold (LTE/5G – سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

سلسلة جالكسي A المتوسطة

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A01 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A11 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A31 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A41 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A21 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A21s (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A02s (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A12 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

سلسلة جالكسي M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M02 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M21 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M21s (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M51 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy M31s (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

لوحيات سامسونج

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Tab A7 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)

Galaxy Tab Active 3 (سيكون أندرويد 12 آخر تحديث رئيسي)