تطبيقات الاسبوع للاندرويد – مجموعة مختارة بعناية من التطبيقات، الألعاب والعروض المتاحة مجانًا مؤقتًا

بداية أسبوع جديدة ومجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب الجديدة أو تلك القديمة التي تستحق بعض الاهتمام من طرفنا، هذا بالطبع إلى جانب التطبيقات والألعاب المتاحة لفترة محدودة جدًا من الوقت والتي ننصحكم بإقتناءها، خصوصًا أنك حتى ولو حملتها ومسحتها ستبقى موجودة لديك للتحميل المجاني على المتجر! إلى جانب ذلك، نجمع لكم في هذا المقال التطبيقات المفيدة، المسلية وكذلك الألعاب التي تستحق الوقت.. هيا نلقي نظرة.

تطبيق Last Time لتتذكر آخر مرة مارست فيها نشاط ما



يأتي هذا التطبيق بفكرة بسيطة جدًا لكنها مميزة حقًا، يتيح لك هذا التطبيق تسجيل آخر مرة مارست فيها نشاط ما، المذاكرة مثلًا، ومن ثم سيكون بإمكانك أن تتذكر بسهولة هذا الوقت والفارق الزمني بينه وبين الوقت الحالي، مثلًا لو سجلت أي حدث ومن ثم دخلت للتطبيق بعد أسبوعين ستتذكر آخر مرة مارست فيها الحدث، وبالتالي تحكم على الأمر، التطبيق جديد ولكنه حقق تحميلات وتقييمات مرتفعة جدًا نظرًا لما يقدمه من مميزات.

السعر : مجّاني

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تطبيق Photo Snatch للتحميل من الشبكات الاجتماعية



تطبيق آخر حديث الطرح والتوفّر، تطبيق Photo Snatch يتيح لك ببساطة التحميل من الشبكات الاجتماعية ومن الويب، بما في ذلك إنستقرام وتيك توك! التطبيق يتيح لك تحميل الصور، الـReels في انستقرام، فيديوهات التيك توك، صفحات الويب الكاملة والمزيد! إلى جانب خواص بسيطة ومفيدة مدمجة داخل التطبيق مثل إيجاد الملفات المكررة أو تشغيل الفيديو مباشرةً، التطبيق فعلًا جديد وحديث الإطلاق لكن تقييماته جيدة جدًا.

السعر : مجّاني

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لوحة مفاتيح Grammarly للمراجعة النحوية



منصة Grammarly هي من أهم منصات المراجعة اللغوية والنحوية، ببساطة، يمكنك من خلال موقعهم أن تقوم بلصق أي نص مهما كان طوله ومن ثم تقوم المنصة بمراجعة المشاكل النحوية والإملائية في قطعة المحتوى الخاصة بك وتوجيهك لذلك، الوضع مشابه هنا، هذا الكيبورد يساعدك في كتابة النصوص بشكل دقيق وبدون أخطاء.

السعر : مجّاني

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لعبة A Tale of Little Berry القصصية المميزة



هذه اللعبة متاحة مجانًا لفترة محدودة، هذا في ظل تحقيقها لتقييمات ممتازة، خصوصًا أن مطوريها قد صرحوا أنها مرسومة باليد بشكل كامل ولا تعتمد على الجرافيكس! اللعبة هي لعبة مغامرات قصصية مميزة ننصحكم بتجربتها خصوصًا أنها مجانية الآن.

السعر : مجانيّة

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجّاني

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لعبة Portal Dogs لعبة خطية تعتمد على الألغاز



هذه اللعبة هي حديثة الإطلاق، ومن ناحية أخرى، فهي تأتي بسعر مرتفع كلعبة مدفوعة ولها تقييمات جيدة جدًا من ناحية أخرى، وها هي متاحة مجانًا الآن، لذلك ننصح بتحميلها، وهي لعبة بلاتفورمر مثل ألعاب ماريو وكونترا وغيرها لكن مع رسوميات لطيفة ومع دعم أكثر من 50 مرحلة، جربها الآن.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق English Score اختبار احترافي للإنجليزية مع شهادة



هذا التطبيق مفيد حقًا، هو ليس تطبيق تعليمي، لكن بدلًا من ذلك هو تطبيق يقوم باختبار اللغة الإنجليزية عندك، وهو مبني على مناهج British Council الغنية عن التعريف، يمكنك إجراء الاختبار بالكامل مجانًا واختبار لغتك بالكامل، وفي النهاية ستحصل على شهادة أو نتيجة، يمكنك أن تشتريها في مقابل مبلغ بسيط لتكون شهادة رسمية في اللغة الإنجليزية بمبلغ زهيد!

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

