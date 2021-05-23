إلهام شاهين تنفي حضورها حفل بعد جنازة سمير غانم

ردّت الفنان المصرية إلهام شاهين على الانتقادات التي تعرضت لها بعد الشائعات التي انتشرت حول حضورها حفل زفاف بالجونة في نفس يوم دفن الفنان سمير غانم.

وقالت الفنانة المصرية إنّها حضرت جنازة الفنان سمير غانم رفقة صديقتها ليلى علوي، وبأنّهما لم تغادران إلى الجونة بعد الدفن، بل ظلتا بجوار عائلته.

وأشارت إلى أنّ الصورة التي نشرت لهما كانت من عشاء في مطعم NOI في الجونة قبل يومٍ من وفاة الفنان القدير، وقالت إنّهما غادرتا الجونة فور سماعهما بالنبأ لتكونا حاضرتين في الجنازة.

ودعت الناس للتوقف عن ظلمها، وأكدّت أنّها تفهم بالأصول، وبأنّها لن تتخلى عن صديقتها دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل في هذه المحنة.

وأكدّت أنّ هناك حملة ضدها وضد عدّة فنانات من أجل تشويه سمعتهنّ، وقالت إنّها لا تتعامل مع السوشال ميديا، ولا تهتم بها.

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