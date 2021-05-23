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دراسة جديدة: الأناناس يساعد على حرق الدهون

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت خبيرة التغذية الروسية يلينا كالين عن دور الأناناس في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

وقالت الخبيرة الروسية إنّ الأناناس يضم أنزيم البروميلين الذي يعمل على تسريع علمية إنقاص الوزن، وشطر البروتينات والدهون، الأمر الذي يلعب دوراً في تحسين عمل البنكرياس وينعكس بشكل إيجابي على عملية الهضم.

ودعت يلينا الناس لتناول الأناناس قبل تناول الوجبة الرئيسية، وذلك لأنّه يساعد الجسم على امتصاص الطعام والحصول على الفوائد الموجودة فيه.

وأكدّت على أنزيم البروميلين يمنع تراكم الدهون، لكنّه لا يحرق الدهون المتراكمة في السابق.

ويأتي كلام الخبيرة الروسية ليتوافق مع عدد كبير من الدراسات السابقة التي أكدّت دور الأناناس في إنقاص الوزن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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