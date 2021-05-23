توم كروز يكشف كواليس أشهر لقطات المهمة المستحيلة

تحدث النجم العالمي توم كروز عن كواليس لقطة من أشهر اللقطات التي صورها في سلسلة أفلام المهمة المستحيلة التي يلعب بطولتها.

وقال في مقابلة أجراها مع المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماكواري إنّ اللقطة كانت صعبة للغاية، حيث ظل يتراجع عندما سقط فجأة عبر كابل في قبو في مقر وكالة المخابرات المركزية، وأشار إلى عدم قدرته على التوازن، وأنّه اضطر لوضع عملات نقدية في حذائه حتى يحقق التوازن ويصور المشهد الصعب.

يذكر أنّ الممثل الأمريكية يعدّ واحداً من أساطير السينما العالمية، وقدّم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأفلام، ونال مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة الغولدن غلوب التي ظفر فيها 3 مرات أعوام 1990، 1997، و2000.

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