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توم كروز يكشف كواليس أشهر لقطات المهمة المستحيلة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث النجم العالمي توم كروز عن كواليس لقطة من أشهر اللقطات التي صورها في سلسلة أفلام المهمة المستحيلة التي يلعب بطولتها.

وقال في مقابلة أجراها مع المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماكواري إنّ اللقطة كانت صعبة للغاية، حيث ظل يتراجع عندما سقط فجأة عبر كابل في قبو في مقر وكالة المخابرات المركزية، وأشار إلى عدم قدرته على التوازن، وأنّه اضطر لوضع عملات نقدية في حذائه حتى يحقق التوازن ويصور المشهد الصعب.

يذكر أنّ الممثل الأمريكية يعدّ واحداً من أساطير السينما العالمية، وقدّم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأفلام، ونال مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة الغولدن غلوب التي ظفر فيها 3 مرات أعوام 1990، 1997، و2000.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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