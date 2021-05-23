رجل يفوز بجائزة قيمتها أكثر من نصف مليار دولار

كشفت شركة ميغا مليونز عن فوز رجل لم تكشف هويته من ولاية بنسلفانيا بجائزة تعدّ من أكبر الجوائز في تاريخ اليانصيب.

حيث فازت بطاقة الرجل بجائزة قيمتها 515 مليون دولار أمريكي، وقال أحد المسؤولين في شركة إنّ هذه الجائزة تعد من أكبر 10 جوائز ربحت في اليانصيب منذ العام 2002.

وأكدّت شركة اليانصيب بأنّ الرابح يستطيع أخذ الجائزة بأكثر من طريقة، حيث يمكنها استلام مبلغ 349 مليون دولار كاش قيمة الجائزة بعد حذف الضرائب منها، أو يحصل عليه على دفعات يأخذها على عدة سنوات بالاتفاق مع إدارة اليانصيب.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستعلن اسم الفائز بالجائزة، والمكان الذي اشترى منه التذكرة وباقي التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر خلال الأسبوع القادم.

يذكر أنّ الشركة قدمّت خلال السنوات الماضية جوائز كبيرة أبرزها جائزة بقيمة 149 مليون دولار أمريكي فاز بها رجل عام 2014، وأخرى بقيمة 153 فاز بها سائق شاحنة من فرجينيا عام 2015.

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