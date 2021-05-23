شاومي تستعد لطرح هاتف متطور مناسب للسيلفي

تستعد شركة شاومي الصينية لطرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة وبمواصفات جيدة ستطلق عليه Redmi Note 10 Ultra.

وبحسب التسريبات الواردة من الشركة الصينية فإنّ الجهاز الجديد سيعمل بمعالج Dimensity 1100 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية لم تكشف التسريبات دقتها.

وستتراوح الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات أكدّت إطلاق الشركة الصينية هاتفها الجديد في الأسواق العالمية يوم 26 مايو الجاري بسعر يبدأ من 280 دولار أمريك

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