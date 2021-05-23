شركة Seagate تطلق أقراصا بسعات عالية وسرعة نقل كبيرة

أزاحت شركة Seagate الستار عن جيل جديد من أقراص HHD بسعات عالية وسرعة نقل بيانات كبيرة منافسة لسرعة أقراص SSD.

وتتميز الأقراص الجديدة بسعتها الكبيرة التي تصل ل14 غيغا بايت، وبأنّها الأولى من نوعها التي تتخطى SATA القياسية.

وستدعم الأقراص الجديدة الحواسيب المخصصة للألعاب لأنّها تستهدف دعم مراكز البيانات، بالإضافة لتركيزها على SAS بسرعة 12 غيغا بايت في الثانية.

وقالت Seagate إنّ سرعة نقل البيانات في الأقراص الجديدة تصل إلى 524 ميغا بايتثانية، وتدعم اللوحة الأم في أجهزة الألعاب.

يشار إلى أنّ Seagate لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح الأقراص الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن س

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