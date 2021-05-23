بعد غياب طويل.. كيفن سبيسي يعود للسينما بفيلم جديد

كشف الممثل الأمريكية كيفن سبيسي عن عودته للسينما من خلال مشاركته في فيلم The Man Who drew God.

ويعدّ هذا العمل الأول للممثل الأمريكي منذ 3 سنوات غاب خلالها عن السينما بسبب اتهامات بالاعتداء الجسدي على زملائه في هوليوود.

ويتناول العمل قصة محقق مسؤول عن إثبات براءة متهم بالخطأ من تهمة الاعتداء الجسدي على الأطفال.

ويشهد الفيلم مشاركة مجموعة من الممثلين أبرزهم فانيسا رديجريف التي ستشارك كيفن بطولة الفيلم، في حين سيتولى فرانكو نيرو إخراج العمل.

وكان النجم الأمريكي قد تحدث في وقت سابقٍ عن المعاناة التي عاشها بسبب هذه الاتهامات والتي أدّت لخسارته مهنته والتاريخ الذي صنعه في ه

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