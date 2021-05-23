شاب ينقذ حياة والده بتطبيق إسعافات تعلمها من التلفاز

استطاع البريطاني واين جونستون إنقاذ حياة والده الذي أصيب بنوبة قلبية مفاجأة من خلال تطبيق الإسعافات الأولية التي تعلمها في التلفاز.

وقال الشاب البالغ من العمر 36 عاماً والذي يعيش في مدينة بيلث إنّه تفاجأ عند عودته للمنزل بصراخ والدته، وقام على الفور بالتوجه لوالده سيتوارت البالغ من العمر 73 والذي كان يعاني نوبةً قلبية.

وقام الشاب بإنعاش قلب والده مطبقاً الطريقة التي شاهدها في التلفاز، وأكدّ أنّه لم يتدرب بحياته على الأمر، لكنّه كان يرغب بإنقاذ حياة والده.

واستمر واين في إنعاش قلب والده لمدة 15 دقيقة قبل أن تأتي سيارة الإسعاف وتقوم بنقل الوالد للمستشفى، حيث قدمت له الإسعافات اللازمة.

يذكر أنّ صحة الأب تحسنت، وعاد إلى منزله بعدما قضى 6 أسابيع في المستشفى.

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