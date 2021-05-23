سناب شات تستحوذ على شركة WaveOptics

أعلنت شركة سناب شات عن استحواذها على شركة WaveOptics المطورة للشاشة التي استخدمتها في نظارة الواقع المعزز Spectacles التي أطلقتها قبل مدة.

وبررت الشركة هذا الاستحواذ برغبتها في الاستفادة من تقنيات الشركة في تطوير نظارات الواقع الافتراضي التي تقوم بإنتاجها.

وأكدّت سناب شات بأنّ قيمة الاستحواذ وصلت لحوالي 500 مليون دولار أمريكي، وبأنّ الشركة ستبقى تعمل بشكل مستقل، وستقوم بتزويد الشركات الأخرى بالشاشات في حال طورت نظارات مشابهة لنظارة سناب شات.

يشار إلى أنّ سناب شات أطلقت الجيل الثالث من نظارات الواقع المعزز وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجيلين الأول والثاني.

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