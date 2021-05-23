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عاصفة مفاجئة تحول ماراثونا صينيا إلى “مأساة”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحول ماراثون النهر الأصفر الذي أقيم يوم السبت الماضي في ستونفورست الواقعة بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين الصينية لمأساة بعد أن خلّفت عاصفة ضربت المنطقة أكثر من 21 قتيلاً ومفقوداً.

وقالت السلطات الصينية إنّ السباق الذي يمتد إلى 100 كيلو متر شهد مشاركة 171 متسابقاً تعرض لعاصفة في الساعة الواحدة ظهراً في غابة حجر النهر الأصفر، حيث تساقطت أمطار جليدية الأمر الذي أدى لمقتل 21 متسابقا وفقدان 5 آخرين.

وأشارت السلطات إلى أنّها اضطرت لإنهاء الماراثون وإيقافه بعد هذه العاصفة.

يشار إلى أن غابة حجر النهر الأصفر تعد من أهم المناطق السياحية في الصين، وتشتهر بتضاريسها الوعرة، وباحتوائها على صواعد ونوازل عمرها حوالي 4 مليارات عام، وصور فيها عدد من الأفلام السينمائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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