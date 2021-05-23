عاصفة مفاجئة تحول ماراثونا صينيا إلى “مأساة”

تحول ماراثون النهر الأصفر الذي أقيم يوم السبت الماضي في ستونفورست الواقعة بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين الصينية لمأساة بعد أن خلّفت عاصفة ضربت المنطقة أكثر من 21 قتيلاً ومفقوداً.

وقالت السلطات الصينية إنّ السباق الذي يمتد إلى 100 كيلو متر شهد مشاركة 171 متسابقاً تعرض لعاصفة في الساعة الواحدة ظهراً في غابة حجر النهر الأصفر، حيث تساقطت أمطار جليدية الأمر الذي أدى لمقتل 21 متسابقا وفقدان 5 آخرين.

وأشارت السلطات إلى أنّها اضطرت لإنهاء الماراثون وإيقافه بعد هذه العاصفة.

يشار إلى أن غابة حجر النهر الأصفر تعد من أهم المناطق السياحية في الصين، وتشتهر بتضاريسها الوعرة، وباحتوائها على صواعد ونوازل عمرها حوالي 4 مليارات عام، وصور فيها عدد من الأفلام السينمائية.

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