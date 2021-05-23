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التجديف.. تدريب شامل يقوّي العصب ويحارب التوتر

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت المحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية الصحية والإدارة زابينا كيند، فوائد رياضة التجديف خاصةً بالنسبة لكبار السن.

وقالت الخبيرة الألمانية إنّ رياضة التجديف تعدّ تدريباً شاملاً للجسم، لأنّه يدرب عدد كبير من عضلات الجسم، كالأذرع، الأكتاف، عضلات الساقين، الأمر الذي يؤدي لزيادة حاسة التوازن العصبي العضلي.

وأشارت إلى دور التوتر في محاربة التوتر والتخفيف من آثاره، وقالت إنّ المسطحات المائية تدخل البهجة والفرح على نفس الإنسان.

ودعت زابينا المبتدئين في هذه الرياضة لعدم اختيار مسافات طويلة، واختيار مسافات مناسبة لقوة التحمل التي يملكونها، بالإضافة لمراعاة ظروف وأحوال التيار.

تأكيدات الخبيرة الألمانية جاءت متوافقة مع مجموعة من الدراسات السابقة التي أشارت على أهمية رياضة التجديف وفائدتها الكبيرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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