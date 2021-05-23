HP تطلق حاسوبا بمواصفات خارقة

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه ZBook Power G8.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالجات Intel Core i5 11TH GEN أو Core i9-11950H Vpro، ومعالج رسوميات NVidia RTX 3080.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، ولوحة مفاتيح تحتوي على إضاءة خلفية.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، منفذ Thunderbolt4، منفذ HDMI، مكبري صوت، ومنفذ 3.5 للسماعات، وسيحاط بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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