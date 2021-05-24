الحديث الآن يتمحور حول نظام أندرويد 12 وذلك ضمن المجتمع التقني بصورة عامة، وبين المهتمين بنظام أندرويد وأنظمة التشغيل بصورة خاصة، وهذا لأن النظام الجديد يقدّم عددًا من المميزات والخواص إلى جانب إعادة التصميم الكاملة، ومن ضمن المستجدات في أندرويد 12 هو قابلية دعم متاجر التطبيقات الخارجية بشكل مثالي.

أندرويد 12 سيدعم متاجر التطبيقات الخارجية بشكل مثالي

في الوقت الحالي، نظام أندرويد يدعم تطبيقات المتاجر الخارجية بشكل طبيعي، يمكن لأي مستخدم أن يقوم بتحميل أي متجر تطبيقات خارجي ويعتمد عليه بدلًا من متجر بلاي ستور الافتراضي، لكن هذا لا يعني أنه ما من حدود لذلك، بالعكس، هناك حدود يفرضها النظام على المتاجر الخارجية.

يمكن لتطبيقات المتاجر أن تقوم بتحميل التطبيقات الأخرى وتنصيبها، لكن ما تفتقر إليه هي خاصية تحديث التطبيقات التي تم تحميلها بالفعل! وهذا ما سيقدمه أندرويد 12، حيث أن النظام حاليًا سيتيح لتلك التطبيقات أن تقوم بتحديث التطبيقات على الجهاز بشكل جماعي مع دعم تحديث أكثر من تطبيق في نفس الوقت بدون مشاكل.

ضمن أندرويد 12، ستكون تطبيقات الطرف الثالث البديلة لمتجر قوقل بلاي قادرة على تحميل التطبيقات، تنصيبها وكذلك تحميل التحديثات لتلك التطبيقات وتنصيبها أيضًا، وبمجرد موافقة المستخدم على العملية في المرة الأولى سيمكن أن تتم بشكل تلقائي بعدها بموافقته بالطبع، وهذا يفتح آفاق جديدة للتطبيقات المنافسة لمتجر بلاي ستور.