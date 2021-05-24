هواتف أندرويد النشطة حول العالم تعادل ثلاث أضعاف هواتف الآيفون! هذه هي التفاصيل

النزاع حول أنظمة التشغيل وأيهم أفضل هو نزاع ممتد منذ سنوات طويلة، وهو منتشر جدًا في عالم الهواتف الذكية! هناك جمهور ضخم جدًا لنظام iOS المشغّل لهواتف آيفون، وجمهور ضخم لنظام أندرويد المشغل لمئات الهواتف من عشرات الشركات! لكن وبلغة الأرقام، نظام أندرويد لديه فئة مستخدمي أكبر بكثير.

انتشار هواتف أندرويد مقابل هواتف آيفون

لا يمكن لأي شخص أن ينكر أن هواتف أندرويد هي المسيطر الأكبر على سوق الهواتف الذكية، وهذا لأسباب عديدة منها أن النظام متوفر على أجهزة متنوعة وكثيرة على عكس iOS المتوفر فقط لهواتف آيفون! هذا إلى جانب أن هواتف أندرويد من تلك الشركات المختلفة تأتي في فئات سعرية متنوعة وتصاعدية أكثر مما نراه عند أبل!

ضمن مؤتمرها السابق، جوجل I/O، كشفت العملاقة الأمريكية معلومة أن نظام أندرويد يعمل الآن على أكثر من 3 مليار هاتف ذكي نشط حول العالم، وهذا يشكل ثلاث أضعاف عدد هواتف آيفون -تقريبيًا- والذي يصل إلى 1 مليار جهاز.

من ناحية أخرى، كشفت جوجل أيضًا أنها اكتسبت في العامين السابقين فقط أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، هذا في حين أن معدلات النمو نفسها في زيادة كبيرة!

العدد في واقع الحال أكبر من 3 مليار هاتف ذكي! كيف؟ بسبب أن جوجل قد أتت بتلك المعلومات من خلال متجرها Play Store، وكما نعلم فهناك هواتف وأجهزة كثيرة تأتي بدون هذا المتجر وبدون خدمات وتطبيقات جوجل من الأساس! مثل الهواتف التي تأني مع متاجر بديلة مثل منتجات أمازون فاير، إلى جانب ملايين الأجهزة في الصين التي لا تصل لخدمات جوجل.