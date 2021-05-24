ما هو جهاز Z Slide الذي سجلت سامسونج براءة اختراعه؟

سامسونج هي الشركة الأكثر ريادة حاليًا فيما يخص الهواتف الذكية القابلة للطي، وهذا واضح مع سلسلتي جالكسي Z فليب وجالكسي Z فولد، لكن يبدو أن الشركة لن تكتفي بذلك، حيث قامت بتسجيل العلامة التجارية لـ جهاز Z Slide، وهو وكما يظهر لنا عبارة عن جهاز جديد ضمن سلسلة جالكسي Z!

ما هو جهاز Z Slide من سامسونج؟

الجهاز قد ظهر على شكل براءة اختراع ضمن مركز الملكيات الفكرية الأوروبي، وكما سلف الذكر وكما هو واضح فهو جهاز ضمن سلسلة جالكسي Z، وهذا هو كل ما نعرفه، لكن نظرًا لأنه يحمل الاسم جالكسي Z سلايد ونظرًا لأنه من ضمن سلسلة جالكسي Z فهذا يوضّح لنا أنه هاتف قابل للانزلاق.

المقصود هنا هو أن الهاتف سيأتي مع شاشة قابلة للتمدد، وهذا التمدد سيظهر على هيئة عملية انزلاق، حيث سيتم تمديد جزء من الشاشة وزيادة قياسها من خلال سحب إحدى الجهات! ومن طرفها فقد قامت منصة LetsGoDigital لبراءات الاختراع بإنجاز تصميمات توضيحية لبراءة الاختراع، وهي الظاهرة في الصورة أعلاه، والصور التالية:

يُذكر أن سامسونج ستعقد مؤتمرًا ضخمًا في شهر أغسطس المقبل كما هي العادة، وضمن هذا المؤتمر سيتم الكشف عن الجيل الجديد من هاتف جالكسي Z فولد وهو جالكسي Z فولد 3، إلى جانب الكشف عن الإصدار الجديد من هاتف جالكسي Z فليب!

• رسميًا – سامسونج تعمل على شاشات قابلة للإنزلاق والدوران