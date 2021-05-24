محمد عساف يهدي المقاومة الفلسطينية أغنية جديدة

أطلق النجم الفلسطيني محمد عساف أغنية جديدة حملت اسم “الله معانا ومقوينا إحنا الفلسطينية”، عبّر من خلاله عن سعادته بالانتصار الذي حققته المقاومة على الاحتلال.

ونشر الفنان الفلسطيني رابطاً للأغنية على حسابه في تويتر، وقال إنّ الأغنية لن تُرفع على قناته في يوتيوب بسبب محاربة المحتوى الفلسطيني.

وشهد فيديو كليب الأغنية مشاهد من المعارك التي دارت خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى مشاهد قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عدد كبير من عشاق عساف، الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات التي تضامنوا من خلالها مع الشعب الفلسطيني.

وأغنية “الله معانا ومقوينا إحنا الفلسطينية”، من كلمات الشاعر سامي عفانة وألحان محمد المد وتوزيع محمود عمار.

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