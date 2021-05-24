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أروى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة “بديت تخون”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة بديت تخون، ودعت أروى في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر عشاقها للاشتراك في قناتها الرسمية في يوتيوب لكي يستمعوا للأغنية الجديدة.

وحظي منشور أروى بإعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبّروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة، وتساءلوا عن الأشخاص الذين تعاملت معهم النجمة اليمنية في الأغنية الجديدة.

وكانت النجمة اليمنية قد نشرت قبل هذا المنشور تغريدةً على حسابها في تويتر، تقدّمت من خلالها بالتعازي لعائلة الفنان المصري الراحل سمير غانم، والذي توفي قبل عدة أيام عن عمرٍ يناهز 84 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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