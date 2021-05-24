DJI تُطلق طائرة درون للأغراض التعليمية

كشفت شركة DJI الأمريكية عن إصدار خاص من طائرات الدرون التي تنتجها، أطلقت عليه RoboMaster Tello Talent.

وستكون الطائرة الجديدة مناسبة للأغراض التعليمية، وستدعم مهمة جديدة ترتكز في أساسها على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ الإصدار الجديد سيجمع تحسينات في البرمجيات والتكوينات الداخلية للطائرة، وتقنية الجرافيك، بالإضافة إلى تحسينات في ثبات الطائرة.

وقالت DJI إنّ تصميم الطائرة يهدف لتطوير مستويات الطلاب بالكامل، حيث زودتها بشريحة حوسبة تساعد على تطوير القسم التعليمي ودعم المؤسسات التعليمية في مجالات التقنية، الهندسة، والرياضيات.

وأوضحت أنّ الطائرة الجديدة تدعم الطلاب المبتدئين في دراستهم التقنية لتطوير الروبوت، ولدعم الطلاب في تطوير تطبيقات الروبوت على أرض الواقع.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الطائرة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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