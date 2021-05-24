“باناسونيك” تُطلق حاسوباً لوحياً للاستخدامات الشاقة

أزاحت شركة باناسونيك اليابانية الستار عن حاسوب لوحي جديد، مناسب للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه Toughbook S1.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 660 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 7 بوصة، ودقة عرض 1080*800 بيكسل، ودرجة سطوع 500 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز معيار الحماية MIL-STD-810H، وIP65 وip67، وسيحتوي على بطارية بسعة 3200 أو 5000 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 14 ساعة، منفذ USB-C، ومنفذ USB-A، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب اللوحي الجديد، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية