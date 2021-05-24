هؤلاء الأشخاص مهددون بتآكل مفصل الركبة

حدد معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا، الأشخاص المهددين بالإصابة بتآكل مفصل الركبة.

وقال المعهد الألماني إنّ الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، والأشخاص الذين يعانون من البدانة أو تشوهات خلقية في الأرجل معرضين للإصابة بهذه المشكلة.

وأشار المعهد الألماني إلى أنّ خطر التعرض لهذه الإصابة، يزداد عند الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بدنياً شاقاً ومتعباً.

وحدد المعهد الألماني أعراض تآكل مفصل الركبة بالشعور بآلام في مفصل الورك عند بذل أي مجهود، والشعور بتيبس الركبة عند الاستيقاظ في الصباح.

ودعا المعهد الأشخاص الذين يشعرون بهذه الأعراض لمراجعة الطبيب بشكل فوري؛ لتحديد الأسباب التي أدّت لهذا التآكل، وللحصول على العلاج اللازم لوقف التآكل.

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