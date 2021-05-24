عزل زليتن: مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة متوقفة منذ سبتمبر الماضي

قال عضو فريق “معا نتعافى” والدعم اللوجستي أحمد محمد المريري، في تصريح للرائد، الاثنين، إن مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة متوقفة منذ سبتمبر الماضي، وأن الحكومة وعدت بتوفيرها، ولم تف بوعدها حتى الآن.

وأوضح المريري أن مركز عزل زليتن لا يستقبل أي حالات حاليا من خارج المدينة، لافتا إلى أن قسم العزل به حوالي 9 حالات في العناية.

وأشار المرير إلى أن وجبات الفطور والغذاء والعشاء متوقفة عن الطواقم الطبية باستثناء المرضى، لافتا إلى أن قسم العزل سينتقل إلى المكان الجديد في مستوصف سابق تم تجهيزه عن طريق وزارة الصحة ليكون قسم عزل.

يشار إلى أن مركز عزل زليتن افتتح منذ بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي من قبل فريق”معا نتعافى” وبمجهودات أهل المدينة.

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