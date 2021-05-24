آسوس تُطلق حاسوباً للشركات وعشاق الألعاب

أعلنت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب والشركات، أطلقت عليه ROG STRIX SCAR 17.
وسيعمل الحاسوب بمعالجات AMD Rayzen 9 9500HX، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3060 وNVIDIA GeForce RTX 3070 وNVIDIA GeForce RTX 3080.
وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشات مقاس 17.3 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل أو 1440*2560 بيكسل، وتردد 300 هرتز.
وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل أقراص تخزين بسعة 1 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 64 غيغا بايت.
وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقدرة 90 واط، منافذ USB-C، منفذ USB 3.2، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.
يُذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.
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