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آسوس تُطلق حاسوباً للشركات وعشاق الألعاب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد مناسب لعشاق الألعاب والشركات، أطلقت عليه ROG STRIX SCAR 17.

وسيعمل الحاسوب بمعالجات AMD Rayzen 9 9500HX، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3060 وNVIDIA GeForce RTX 3070 وNVIDIA GeForce RTX 3080.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشات مقاس 17.3 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل أو 1440*2560 بيكسل، وتردد 300 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية على شكل أقراص تخزين بسعة 1 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 64 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقدرة 90 واط، منافذ USB-C، منفذ USB 3.2، منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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