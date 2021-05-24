نتفليكس تعرض فيلم وثائقي عن صعود ميريام فارس

كشفت شبكة نتفليكس عن استعدادها لطرح فيلم وثائقي جديد مطلع يونيو القادم يروي قصة صعود النجمة اللبنانية ميريام فارس.

ونشرت المنصة العالمية بوستر الفيلم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت لأنّ الفيلم سيعرض يوم 3 يونيو القادم، وسيستمر لساعة و11 دقيقة.

وظهرت ميريام فارس في برومو الفيلم وهي حامل بطفلها الثاني، حيث كانت تعلق الزينة من أجل جلسة تصوير قامت بها رفقة زوجها.

وتحدثت الفنانة في الفيلم عن قصة زواجها المستمر منذ 6 سنوات وعن لحظات السعادة التي عاشتها معه والعوائق التي واجهتها، كما تطرقت لفترة حملها وولادتها خلال الحظر الصحي.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية نشرت في حسابها على إنستغرام بوست عن الفيلم وقالت ملكية المسرح قريباً على نتفليكس وستروي تفاصيل حياتها وكيف أصبحت من أهم نجمات الوطن العربي.

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