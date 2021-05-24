الصحة العالمية تكشف عدد ضحايا كورونا من القطاع الصحي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد ضحايا فيروس كورونا في القطاع الصحي، وأكدّت في مؤتمر صحفي وفاة حوالي 115 ألف عامل في القطاع الصحي منذ انتشار الوباء قبل عام ونصف العام.

وقال تيدروس جيبيرسوس في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة إنّ العاملين في القطاع الصحي كانوا خط الدفاع الأولى في مواجهة كورونا طوال ال18 شهر الماضية.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية لتطعيم 10% من سكان كل دولة وذلك قبل حلول سبتمبر القادم.

وأشار إلى أنّ الجرعات التي أعطيت تكفي جميع العاملين في القطاع الصحي وكبار السن في العالم لو تم توزيعها بشكلٍ عادل، وحث الدول التي تمتلك مخزونا كبيرا من اللقاح لمساعدة الدول الفقيرة وتوزيعه عليها.

يذكر أنّ الصحة العالمية أكدّت توزيع 72 مليون جرعة من اللقاح على 125 بلداً ضمن آلية كوفاكس.

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