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دب صغير يسبب فوضى كبيرة في مدينة كندية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار دب أسود صغير الذعر بين سكان مدينة مونتريال الكندية حيث تمت مشاهدته يتجول في أحد شوارع منطقة دورفال في مدينة مونتريال.

وفور تلقيها بلاغاً بوجود الدب قامت الشرطة الكندية بتطويق المكان واستعانت برجال الإطفاء وبعناصر من وزارة الحياة والبرية بالإضافة لمتطوعين من هيئات محلية لإنقاذ الحيوانات.

وتمكنت الشرطة من محاصرة الدب الصغير البالغ من العمر عدة أشهر في باحة مجمع سكني حيث تم إطلاق حقنه ب3 جرعات مهدئ أثناء تسلّقه إحدى الأشجار، لكنّ الدب نزل عن الشجرة وفرّ باتجاه باحة أخرى حيث غفى على أحد أشجارها، ليقوم المنقذون بوضع وسادة هوائية سقط عليها الدب.

يذكر أنّ السلطات المختصة ستقوم بإطلاق الدب الصغير في بيئة ملائمة له ليعيش حياة مستقرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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