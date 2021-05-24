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سلسلة الرعب الشهيرة “المفترس” تعود بجزء جديد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة بارامونت المنتجة لسلسلة المفترس عن استعدادها لطرح جزء جديدة من سلسلة الرعب الشهيرة خلال الفترة القادمة.

وقال مخرج الفيلم دان تراشنتبرج إنّ الشركة تعمل منذ 4 سنوات على الإعداد للفيلم، وتمنى أن ينال الجزء الجديد إعجاب المشاهدين.

وسيروي الجزء الجديد قصة امرأة من قبيلة كومانشي ستؤدي دوريها النجمة أمير ميدثندر تثور على قوانين وتقاليد قبيلتها من أجل تحقيق حلمها الكبير بأن تصبح محاربة متمرسة.

يشار إلى أنّ سلسلة المفترس انطلقت في العام 1987 على يد شركة فوكس حيث لعب البطولة فيها أرنولد شواروينجر ثم استمرت في التطور وانطلقت منها عدة سلاسل حققت نجاحاً كبيراً أبرزها سلسلة Alien Vs Predator.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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