فيفو تكشف عن هاتف بعدسة البروتيريه الشهيرة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ يحتوي على عدسة البروتيريه أطلقت عليه X60 Pro 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 870 الحديث والمتطور ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة ودقة عرض 2376* 1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ودعم تقنية تنشيط HDR10، ومعدل سطوع 500 نيت.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزودة بعدسة البورتيريه والتي تجعل المستخدم قادراً على التقاط صور مميزة، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 24 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ولإرضاء أذواق عشاقها ستوفر فيفو هذا الجهاز بألوان الأسود والأزرق الفاتح.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات حول موعد وصول الهاتف الجديد للأسواق العالمية، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية