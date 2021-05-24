ون بلس تطلق تلفازا متطورا بسعر مُشجع

أزاحت شركة ون بلس الصينية الستار عن جهاز تلفاز جديد بنظام تشغيل Android TV 9.0 أطلقت عليه TV 40Y1.

وزودت الشركة الصينية تلفازها الجديد بشاشة LCD مقاس 40 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وستدعم تغطية الألوان بنسبة 93% من ألوان DCI-P3.

وجاء الإصدار الجديد بتصميم من البلاستيك وبإمكانية تثبيته عبر على الحائط أو الطاولة من خلال ملحق يباع بشكلٍ مستقل.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز بسعة 8 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 1 غيغا بايت.

وسيدعم التلفاز الجديد شريحة 64 بت، ومحتوى OxygenPlay، وخدمة Google Chrome cast، ومساعد جوجل الرقمي، ومساعد أليكسا الرقمي.

وسيحتوي التلفاز على منافذ HDMI منفذي USB، RF، ومنفذ ضوئي رقمي مع AV بتصميم 3ب1.

يذكر أنّ ون بلس ستطرح الجهاز الجديد في السوق الهندي يوم 26 مايو الجاري بسعر 329 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية