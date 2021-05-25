ابل تطلق رسمياً تحديث iOS 14.6 و iPadOS 14.6 – وهذه أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 14.6 و iPadOS 14.6 وهو التحديث السادس الفرعي الكبير لأجهزة الايفون والايباد منذ إطلاق iOS 14، ويضم عدداً من المزايا المهمة ويحل عدداً آخر من المشكلات.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد سواء iOS 14.6 أو iPadOS 14.6 على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. يأتي هذا التحديث بعد شهر من إطلاق تحديث iOS 14.5 .

أهم المزايا الجديدة

بطاقة ابل الائتمانية Apple Card

إمكانية إضافة أفراد من العائلة إليها حتى 5 أفراد بشرط أن يزيد العمر عن 13 عام لكل منهم.

إمكانية تتبع إنفاق العائلة من البطاقة وتحديد ميزانية لكل منهم.

خدمة البودكاست

إمكانية الاشتراك في القنوات والعروض المستقلة.

AirTag وخدمة Find My

إمكانية إضافة البريد الإلكتروني الخاص بالمالك في وضع الضياع Lost Mode

خاصية إخفاء رقم المالك جزئياً.

إمكانيات الوصول Accessibility

إمكانية فتح قفل الايفون صوتياً بالأوامر الصوتية لأول مرة بعد إعادة تشغيل الجهاز.

إصلاح المشاكل الآتية: